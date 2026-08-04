Пострадавшим селлерам Wildberries предложили дать отсрочку по налогам до конца 2026 года

Бизнес предложил предоставить предпринимателям, товары которых пострадали при атаках на логистическую инфраструктуру Wildberries, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов как минимум до конца 2026 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента «Опоры России» Александра Калинина. По его словам, пострадавшие компании также следует временно освободить от штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.

Такие предложения Минфин, Минэкономразвития, ФНС и Банк России должны проработать до 10 августа. Поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак.

Еще одна инициатива бизнеса — создать механизм страхования складов, товаров и другого имущества от военных рисков с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Сейчас подобная система действует только для страхования грузов при перевозке.

Wildberries уже начала выплаты пострадавшим продавцам. По данным Wildberries & Russ, на первом этапе компенсации получили более 88 тыс. предпринимателей. Во второй этап, стартовавший 30 июля, вошли свыше 97 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, компания предоставила отсрочку по кредитам и отменила ряд банковских комиссий.

Ранее совокупный ущерб продавцов оценили в 280 млрд рублей. Эксперты считают, что налоговые послабления и дополнительные меры поддержки помогут снизить финансовую нагрузку на бизнес, избежать кассовых разрывов и сохранить работу тысяч компаний.