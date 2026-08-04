Российская «дочка» Google добивается взыскания 10 млрд рублей через суды 10 стран

Обанкротившаяся российская «дочка» Google начала добиваться признания и исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с американской Google International LLC почти 10 млрд рублей. Соответствующие обращения сейчас рассматриваются судами сразу в десяти странах, пишет «Прайм».

Заявления поданы во Франции, Испании, Бельгии, Сербии, Турции, Южно-Африканской Республике, Бразилии, Алжире, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. Инициатором обращений выступает конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский.

Основанием для исков стало решение Арбитражного суда Москвы, который в 2024 году признал незаконной выплату почти 10 млрд рублей дивидендов в пользу материнской Google International LLC в 2021 году. Позднее законность этого решения подтвердили вышестоящие судебные инстанции, включая Верховный суд России.

Работа по исполнению судебного акта уже принесла первые результаты. В мае 2025 года Верховный суд провинции Гаутенг в ЮАР распорядился арестовать активы Google, а в декабре обеспечительные меры были введены во Франции. В июне 2026 года аналогичные временные меры приняли власти Бельгии, где были арестованы активы Google Belgium на сумму 115 млн евро.

Испанский суд также признал свою компетенцию рассматривать запрос о признании российского судебного решения. Аналогичные заявления находятся на рассмотрении или направлены в судебные органы Сербии, Турции, Бразилии, Алжира, Египта и ОАЭ.

ООО «Гугл» было признано банкротом в октябре 2023 года, после чего в компании открыли конкурсное производство. Процедура банкротства началась еще в ноябре 2022 года, когда суд ввел наблюдение по заявлению самой компании.