Бизнес просит отменить введение маркировки для напитков и продуктов

Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке, так как она негативно отразится на себестоимости и, как следствие, приведёт к дополнительному росту розничных цен. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее обращение.

По словам представителей отрасли, только сама марка (0,6 руб. с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд руб. в год. Больших вложений потребует и приобретение оборудования для нанесения маркировки и обучение персонала. Ассоциации также обращают внимание, что эта мера повлияет и на поступления в бюджет, так как из-за этого небольшие и средние компании будут вынуждены уйти с рынка.

Президент «Союзнапитков» Максим Новиков отмечает, что введение маркировки в текущих условиях может усугубить положение бизнеса. В частности, он указывает на отсутствие технологий нанесения марки на алюминиевую банку, а также нехватку расходных материалов. В «Союзмолоке» добавили, что в части обязательной маркировки существует довольно высокая зависимость от зарубежной продукции и часть производителей уже столкнулись с отказами или сложностями в поставках зарубежного оборудования и запчастей для него.

Представитель правительства подтвердил получение документа. По его словам, эта инициатива будет «рассмотрена в установленном порядке».

Напомним, маркировка «Честный знак» внедряется в России для борьбы с нелегальным оборотом товаров, система уже стала обязательной для минеральной воды, молочной продукции, сигарет, шуб, лекарств, детских товаров и т. д. Сейчас также проводятся эксперименты по внедрению маркировки для пива, биологически активных добавок, антисептиков. Однако исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев напоминает, что сейчас также встречаются случаи, когда на контрафактную продукцию была нанесена легальная марка. В такой ситуации происходит легализация таких товаров в обороте.

Ранее для поддержки бизнеса в условиях санкций власти предложили приостановить маркировку товаров — это предложение сейчас рассматривает Минпромторг.