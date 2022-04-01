Бизнес просит отменить введение маркировки для напитков и продуктов

Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке, так как она негативно отразится на себестоимости и, как следствие, приведёт к дополнительному росту розничных цен. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее обращение.
По словам представителей отрасли, только сама марка (0,6 руб. с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд руб. в год. Больших вложений потребует и приобретение оборудования для нанесения маркировки и обучение персонала. Ассоциации также обращают внимание, что эта мера повлияет и на поступления в бюджет, так как из-за этого небольшие и средние компании будут вынуждены уйти с рынка.
Президент «Союзнапитков» Максим Новиков отмечает, что введение маркировки в текущих условиях может усугубить положение бизнеса. В частности, он указывает на отсутствие технологий нанесения марки на алюминиевую банку, а также нехватку расходных материалов. В «Союзмолоке» добавили, что в части обязательной маркировки существует довольно высокая зависимость от зарубежной продукции и часть производителей уже столкнулись с отказами или сложностями в поставках зарубежного оборудования и запчастей для него.
Представитель правительства подтвердил получение документа. По его словам, эта инициатива будет «рассмотрена в установленном порядке».
Напомним, маркировка «Честный знак» внедряется в России для борьбы с нелегальным оборотом товаров, система уже стала обязательной для минеральной воды, молочной продукции, сигарет, шуб, лекарств, детских товаров
Ранее для поддержки бизнеса в условиях санкций власти предложили приостановить маркировку товаров — это предложение сейчас рассматривает Минпромторг.