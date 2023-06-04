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04.06.2023 в 10:45

«Билайн» установил москвичам новый лимит на продолжительность звонка

Максимальная длительность разговора теперь составляет 30 минут

«Билайн» сократил максимальную длительность разговора для москвичей с одного часа до 30 минут. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько абонентов оператора и подтвердил представитель компании.

В компании объяснили такое решение необходимостью оградить своих клиентов от лишних затрат на «залипшие» звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны. По статистике оператора, разговоры длиннее 30 минут регулярно совершают не более 0,6% абонентов. Ограничение в Москве действует с 26 мая.

Лимит по длительности звонков установлен и у других операторов связи. Например, у «Мегафона» непрерывный звонок может длиться 45 минут. В Tele2 продолжительность вызова на внешние сети ограничена 30 минутами, однако внутри сети никаких ограничений по продолжительности непрерывного вызова нет.

Билайн
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