Роскомнадзор стал чаще возбуждать дела против операторов связи

За девять месяцев 2026 года Роскомнадзор возбудил в отношении операторов связи 329 административных дел за нарушения правил идентификации абонентов и противодействия подмене номера. Показатель на 26% больше, чем за весь 2025 год. Общая сумма штрафов составила почти 280 млн руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В число нарушений вошли превышение лимита зарегистрированных сим-карт, отсутствие проверки данных абонентов, непредставление сведений в систему «Антифрод» и оказание услуг связи без передачи данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

За все время Роскомнадзор возбудил более 130 тыс. административных дел, а сумма наложенных на операторов штрафов превысила 1,8 млрд руб.

В «МегаФоне» считают, что увеличение числа дел связано с некорректной трактовкой результатов автоматизированной системы контроля. По словам директора департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании Сергея Хренова, операторы получают штрафы в том числе за отсутствие верификации СМС-сообщений. В компании утверждают, что технические особенности взаимодействия сетей могут приводить к отсутствию в системе «Антифрод» цифровых записей о соединении или успешной проверке вызова.

Также в «МегаФоне» заявили, что не фиксировали случаев подмены номеров отправителей СМС в собственной сети и считают требование об их дополнительной верификации избыточным. В «Т2 Мобайл» сообщили, что количество штрафов по сравнению с прошлым годом не изменилось. МТС и «Вымпелком» от комментариев отказались.

Представители телеком-рынка также связывают часть нарушений с техническими сбоями и несвоевременной синхронизацией данных. В частности, в «Информзащите» указали на возможные ошибки в базах МВД, задержки обмена сведениями с «Госуслугами» и превышение лимита сим-карт. По мнению собеседников издания, такие ситуации могут приводить к административным делам даже при отсутствии фактов пропуска мошеннических вызовов.