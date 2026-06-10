«Билайн» открыл доступ к Spotify и Netflix через подписку bee

«Билайн» предоставил своим клиентам прямой доступ к ряду популярных зарубежных сервисов, которые прекратили работу на российском рынке, но не запрещены в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление генерального директора компании Сергея Анохина.

С 9 июня в рамках подписки bee пользователи получили возможность пользоваться такими сервисами, как Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и рядом других ресурсов. В компании уточнили, что доступ активируется автоматически и не требует дополнительной оплаты, настройки VPN или установки сторонних приложений.

В «Билайне» отметили, что обсуждавшаяся на Петербургском международном экономическом форуме концепция так называемых «белых VPN» получила практическое применение. Решение направлено на упрощение доступа к востребованным зарубежным сервисам при соблюдении требований российского законодательства.