Бесплатные браслеты Bank of America стали главным сувениром ЧМ-2026

Бесплатные браслеты с коллекционными подвесками, которые раздает официальный банковский партнер ЧМ-2026 — Bank of America, — стали одной из самых популярных активаций турнира. Болельщики выстраиваются за сувенирами в многочасовые очереди, а некоторые наборы уже появились на вторичном рынке по цене до $500, пишет Reuters.

Акция получила название Fan Bands. На матчах и в фан-зонах болельщикам бесплатно выдают силиконовые браслеты, которые можно дополнять тематическими шармами. С начала турнира уже раздали более 700 тыс. браслетов.

Кампания стала частью многолетнего партнерства Bank of America с FIFA, стоимость которого оценивается примерно в $100 млн. Вместо традиционного брендированного мерча банк сделал ставку на коллекционный аксессуар, который можно персонализировать.

Вся коллекция включает 140 видов шармов, посвященных принимающим городам, национальным сборным и различным этапам Чемпионата. Например, для Нью-Йорка подготовили подвески в виде такси и Статуи Свободы, для Атланты — персика, а для Лос-Анджелеса — пальмы и серфборда.

Популярность акции привела к появлению вторичного рынка: редкие шармы и готовые наборы уже продаются на онлайн-площадках по цене от нескольких десятков до нескольких сотен долларов.