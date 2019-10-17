Бэнкси представил свой онлайн-магазин, где для регистрации нужно написать эссе про искусство

Известный уличный художник Бэнкси запустил собственный интернет-магазин, в котором каждый покупатель может заказать лишь один предмет. Информация об этом появилась в аккаунте творца.

Магазин носит название Gross Domestic Product, на нем представлены такие товары, как полицейский шлем, превращенный в диско-шар, сумочка-кирпич, футболки с логотипами известных брендов, на которых перечеркнуты названия компаний и подписано «Бэнкси», и другие предметы. Стоимость представленных лотов составляет £500-£600. Некоторые товары обозначены как закончившиеся, а другие — «Скоро поступление».

Для того чтобы пройти авторизацию на сайте вместо капчи предлагается написать эссе «Важно ли искусство». В случае нехватки товаров наиболее «достойного» покупателя будут выбирать именно по этому эссе.

Недавно Бэнкси объявил об открытии собственного шоурума. Художник вынужден был пойти на этот шаг, поскольку известная компания, которая занимается производством открыток, пытается завладеть торговой маркой Бэнкси и продавать работы с его произведениями. Вероятно, они рассчитывали на то, что художник не будет приходить в суд.