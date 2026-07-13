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13.07.2026 в 11:30

Банкротящееся рекламное агентство требует с Max Group 130 млн рублей за BTL-услуги

Конкурсный управляющий «Инфоресурса» требует вернуть долг за оказанные услуги

Конкурсный управляющий ООО «Инфор» (работает под брендом «Инфоресурс»), признанного банкротом, требует взыскать с ООО «МАКС» («Макс Групп») более 130 млн руб. по договору оказания услуг. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, сумма основного долга составляет 110,4 млн руб., еще 19,7 млн руб. заявлены в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Общий размер требований превышает 130 млн руб.

Спор связан с оказанием услуг по продвижению продукции в торговых точках. В документах упоминаются кампании для крупных международных брендов, в том числе Coca-Cola, Richard, Curtis, «Майский», «Лисма» и Coffesso.

Иск подан уже после введения в отношении «Инфоресурса» процедуры конкурсного производства. Теперь взысканием дебиторской задолженности занимается управляющий, который формирует конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

«Макс Групп» — один из крупнейших российских операторов в сфере BTL и трейд-маркетинга. Компания работает на рынке почти 20 лет, занимается рекламными услугами и реализацией проектов в торговых сетях, а ее годовая выручка исчисляется миллиардами рублей.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Рекламное агентство «СА Медиа» (входит в SA MEDIA GROUP) к ООО «ДЭЛ» о взыскании задолженности по договору оказания услуг. Общая сумма требований составила 21,68 млн руб.

Юлия Топольская
Max Group
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