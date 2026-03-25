25.03.2026 в 05:40

Банки не хотят подтверждать операции через МАХ

Это может вылиться в многомиллиардные расходы

Участники финансового рынка раскритиковали поправки ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0», которые обязывают подтверждать дистанционные операции одновременно через СМС и мессенджер МАХ. Банкиры считают, что нововведение не усилит защиту, но приведет к существенному росту расходов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в ЦБ и правительство.

В отрасли указывают, что критерии «значимых действий», для которых потребуется двойное подтверждение, в документе не прописаны. Это создает неопределенность и риски избыточного регулирования. Банки называют инициативу экономически неэффективной: отправка двух сообщений по каждому действию удваивает затраты. При массовом использовании это может вылиться в многомиллиардные расходы и, как следствие, рост стоимости услуг для клиентов.

Дополнительные вопросы вызывает ставка на ограниченный набор каналов. По мнению экспертов, СМС уже не отвечает требованиям безопасности, а МАХ технически не всегда подходит — например, из-за невозможности отправки сообщений без предварительного диалога. Кроме того, зависимость от одного сервиса создает риск «единой точки отказа».

На рынке предлагают более гибкий подход: разрешить альтернативные способы подтверждения — от пуш-уведомлений до одноразовых кодов и биометрии.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года все российские магазины должны обеспечить возможность подтверждения возраста через национальный мессенджер Max.

