Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.03.2026 в 09:00

Все магазины в России с осени обяжут принимать подтверждение возраста в Max

Ретейлеры должны обеспечить техническую возможность, но покупатели смогут выбирать между цифровыми и бумажными документами

С 1 сентября 2026 года все российские магазины должны обеспечить возможность подтверждения возраста через национальный мессенджер Max. Соответствующие требования содержатся в правительственном документе, на который ссылается ТАСС.

Документ обязывает торговые точки к осени обеспечить техническую возможность работы с сервисом. При этом электронный формат не станет обязательным — покупатели смогут по-прежнему предъявлять бумажные документы.

Помимо подтверждения возраста, через Max можно будет удостоверять личность, подтверждать право на льготы и использовать данные для участия в программах лояльности.

Ряд ретейлеров уже внедрили соответствующую технологию. Например, сеть «Магнит» масштабировала подтверждение возраста через Max более чем на тысячу магазинов, а в сети «Дикси» сервис работает во всех торговых точках, где кассовое оборудование поддерживает такую функцию.

MAX покупатели
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.