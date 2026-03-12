Все магазины в России с осени обяжут принимать подтверждение возраста в Max

С 1 сентября 2026 года все российские магазины должны обеспечить возможность подтверждения возраста через национальный мессенджер Max. Соответствующие требования содержатся в правительственном документе, на который ссылается ТАСС.

Документ обязывает торговые точки к осени обеспечить техническую возможность работы с сервисом. При этом электронный формат не станет обязательным — покупатели смогут по-прежнему предъявлять бумажные документы.

Помимо подтверждения возраста, через Max можно будет удостоверять личность, подтверждать право на льготы и использовать данные для участия в программах лояльности.

Ряд ретейлеров уже внедрили соответствующую технологию. Например, сеть «Магнит» масштабировала подтверждение возраста через Max более чем на тысячу магазинов, а в сети «Дикси» сервис работает во всех торговых точках, где кассовое оборудование поддерживает такую функцию.