Банки навязывают клиентам согласие на рекламные рассылки

Российские банки вынуждают клиентов соглашаться на рекламные рассылки при оформлении карт и счетов. В некоторых случаях согласие заранее включено в документы или проставлено автоматически, а отказаться от рекламы отдельно от банковского продукта невозможно. С такими ситуациями столкнулись клиенты Россельхозбанка, ВТБ, «Альфа-банка», Газпромбанка и «Ozon Банка», выяснили «Известия».

В 2026 году антимонопольные органы и суды рассматривали несколько подобных случаев. Петербургское УФАС выдало предупреждения ВТБ из-за автоматически включенного согласия на рекламу при оформлении «Пушкинской карты» и банковских продуктов. В апреле суд Уфы установил, что документы «Альфа-банка» не позволяли клиенту отдельно отказаться от рекламных сообщений. В сентябре Московское УФАС выдало предупреждение «Ozon Банку»: при входе в личный кабинет согласие могло включаться автоматически.

В ЦБ заявили, что заранее проставленные отметки о согласии на рекламу недопустимы. В ФАС подчеркнули, что рекламные сообщения можно направлять только после добровольного согласия клиента, оформленного отдельно от других документов. Отказ от рекламы не должен влиять на получение банковского продукта.

Эксперты объясняют проблему устройством стандартных форм и онлайн-оформления: рекламное согласие размещают рядом с обязательными документами, а иногда система не позволяет продолжить оформление без отметки. По данным службы финансового уполномоченного, около 40% обращений на кредитные организации связаны с навязыванием дополнительных услуг при оформлении займов.

За нарушения закона о рекламе банкам грозят штрафы до 1,6 млн руб., однако эксперты отмечают, что для крупных кредитных организаций такие суммы могут быть недостаточным сдерживающим фактором.

Ранее Верховный суд признал законной механику «подписка на рекламу за скидку».