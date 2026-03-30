Банки маркетплейсов нарастили объемы депозитов бизнеса

С конца прошлого года объемы срочных депозитов в банках маркетплейсов резко возросли. Так, в «Озон-банке» на 1 марта 2025 года объем корпоративных депозитов составил 5,8 млрд руб., увеличившись на 50% за два месяца. В «Вайлдберриз-банке» рост составил более 67%, и на тот же период депозитный портфель достиг 5,2 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность Банка России.

Основной причиной такого роста стало желание маркетплейсов привлечь партнеров и владельцев пунктов выдачи заказов, предлагая выгодные условия по депозитам, включая сверхкороткие срочные вклады. В «Озон-банке» запустили срочные депозиты на сроки от 3 до 30 дней, а «Вайлдберриз-банк» предлагает ставки до 14,57% годовых на классические депозиты и до 13,02% — на овернайты. При этом оба банка подчеркивают, что среди их клиентов не только партнеры, но и другие юридические лица.

Эксперты отмечают, что такие шаги отражают стратегию маркетплейсов на развитие универсальных банков, способных предложить комплексные финансовые услуги. Банки стали активно работать над расширением продуктовой линейки и привлечением средств юридических лиц, что способствует укреплению экосистемы и диверсификации их ресурсной базы.

Популярность депозитов среди юрлиц обусловлена текущей экономической ситуацией. В условиях жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты становятся привлекательным инструментом для предпринимателей.

Ранее Центральный банк РФ зафиксировал рост требований банков к компаниям в феврале на 0,6% после снижения месяцем ранее. На 1 марта показатель достиг 102,5 трлн руб., из которых 96,2 трлн руб. приходится на кредиты.