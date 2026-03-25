Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

25.03.2026 в 19:00

Банки в феврале нарастили кредитование бизнеса

Рост обеспечили рублевые займы и вложения в облигации

Центральный банк РФ зафиксировал рост требований банков к компаниям в феврале на 0,6% после снижения месяцем ранее. На 1 марта показатель достиг 102,5 трлн руб., из которых 96,2 трлн руб. приходится на кредиты, сообщает ТАСС.

Основной вклад внесли рублевые займы, тогда как валютное кредитование росло умеренно — в том числе за счет экспортеров. Банки также увеличили инвестиции в корпоративные облигации, преимущественно в ритейле и металлургии.

При этом розничное кредитование снизилось: портфель необеспеченных займов сократился на 0,7% до 12,7 трлн руб., главным образом за счет падения спроса на кредиты наличными и более сдержанной активности по кредитным картам.

Ранее Центробанк предложил банкам и ретейлерам открыть свои экосистемы друг для друга, чтобы обеспечить равные условия конкуренции. Регулятор также обсуждает с властями разработку меморандума, который закрепит принципы прозрачности и равнодоступности для всех участников экосистем.

