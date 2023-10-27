Банк России повысил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на два процентных пункта (п. п.) — до 15% годовых — по итогам заседания 27 октября. Регулятор указал, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в том числе «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг», — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России добавили, что инфляционные ожидания сохраняются «на повышенных уровнях». Кроме того, остаются высокими темпы роста кредитования.

«Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике», — указали в ЦБ.

Согласно обновлённому прогнозу регулятора, по итогам 2023 года годовая инфляция будет в диапазоне 7−7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, прогнозируют в ЦБ.

15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 13% годовых. До этого, 15 августа, на внеочередном заседании ЦБ поднял ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Отмечалось, что в дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году.