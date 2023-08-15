Банк России решил повысить ключевую ставку до 12%

Банк России с 15 августа повысил ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых, сообщается на сайте регулятора. Поясняется, что решение принято для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку инфляция поднимается.

Её уровень повысился до 4,4%, темпы прироста продолжают ускоряться. С мая по август текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчёте на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

«Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — указывает регулятор.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. Также будут учитываться оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка, годовая инфляция вернётся к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Вчера на фоне резкого обвала рубля Банк России объявил о внеочередном заседании. 14 августа на Московской бирже национальная валюта опустилась до отметки 101 руб. за доллар и 111 руб. за евро впервые с 23 марта 2022 года.