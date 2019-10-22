BadComedian порекомендует своим подписчикам фильмы на ivi

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, станет амбассадором хороших фильмов российского онлайн-кинотеатра ivi. С ним заключен контракт на один год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по маркетингу ivi Алексея Казакова.

В рамках сотрудничества на сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian. Видеоблогер будет также рекомендовать своим подписчикам смотреть тот или иной фильм на ivi, как на проверенном сервисе. Активные ссылки на видеосервис будут размещаться в обзорах BadComedian, а также в группах канала в соцсетях. Стороны не раскрыли условия соглашения.

Сотрудничество с видеосервисом подтвердил и директор BadComedian Евгений Крамар. Именно подписчики и зрители, по его словам, являются на сегодня основным источником доходов популярного видеоблогера: «Донатов присылают примерно столько, чтобы снять следующий обзор и оставшееся потратить на бытовую жизнь». Каков именно ежемесячный доход канала BadComedian, Крамар раскрыть отказался.

Опрошенные изданием эксперты и участники рынка солидарны во мнении, что такое сотрудничество позволит ivi привлечь новую аудиторию. Но, как считает гендиректор коммуникационного агентства PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай, размер аудитории BadComedian, которая перейдет на ivi, вряд ли превысит 5−7%. Стоимость контракта, по оценке Сахрая, могла составить около 10−15 млн руб.

У канала BadComedian, созданного в 2011 г., по данным его владельцев, сейчас 4,4 млн подписчиков в YouTube. Баженов специализируется на жанре критических обзоров, для которых он чаще всего выбирает фильмы российских продюсеров и режиссеров — «Тритэ» («Движение вверх»), Bazelevs Тимура Бекмамбетова («Черновик», «Взломать блогеров»), Сарика Андресяна (российский кинокомикс «Защитники»), Федора Бондарчука («Притяжение»). Помимо этого объектами критики Баженова становились финансирующие проекты российских кинокомпаний Фонд кино, Минкультуры и лично министр культуры Владимир Мединский.

Ранее между Баженовым и киностудией Kinodanz возник конфликт из-за использования в ролике Баженова 20 минут фильма студии. История тянулась с начала текущего года и закончилась только в июне, когда стороны заключили мировое соглашение. И это не первое столкновение обзорщика со студиями, производящими фильмы. В 2013 году актер Михаил Галустян добился удаления ролика с обзором «Билет на Vegas», где из уст блогера прозвучало прямое оскорбление в адрес создателей картины за использование музыки Элвиса Пресли. А в 2014 году у Баженова приключился конфликт с кинокомпанией Enjoy Movies за критику фильма «Друзья друзей» в ролике, где он рекомендовал новую картину от «Квартета И».