Автопроизводители впервые потратили на стриминг больше, чем на традиционное ТВ

В III квартале все пять крупнейших автомобильных рекламодателей США потратили на стриминг больше, чем на традиционное телевидение. Лидером стала Toyota с бюджетом $80,5 млн, сообщает MediaPost со ссылкой на iSpot.tv.

В пятерку также вошли Hyundai ($63 млн), Ford и Chevrolet (по $57,6 млн) и Kia ($57,2 млн). Доля стриминга в расходах этих брендов составила от 51% до 62%. Однако линейное телевидение обеспечило каждому из них более широкий охват. В целом национальные расходы автопроизводителей на традиционное ТВ снизились на 14,8% по сравнению с прошлым годом.

Меняется и содержание телевизионной рекламы: с января 2024 года количество показов роликов с ценовыми предложениями выросло на 60,5%, тогда как показы имиджевых кампаний сократились на 72,8%. На рекламу с акциями и специальными предложениями приходится уже 62% автомобильных показов на линейном ТВ.

Растет и сегмент локальной рекламы на подключенных телевизорах (CTV). По данным Madhive, за январь — сентябрь показы рекламы местных дилеров и дилерских ассоциаций увеличились на 28%. На них приходится около 80% автомобильной рекламы в этом сегменте.

Стриминговые платформы позволяют рекламодателям точнее нацеливать сообщения на аудиторию, тогда как традиционное телевидение сохраняет преимущество по охвату. Ранее iSpot.tv выяснил, что средний коэффициент конверсии рекламы на стриминговых платформах достиг 3,49% против 0,69% на традиционном телевидении.