В уходящем году траты россиян на автомобили с пробегом превысили 6 трлн рублей

С января по ноябрь россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн руб. Показатель за 11 месяцев уже превысил результат всего прошлого года в 5,8 трлн руб. Таковы подсчеты экспертов агентства «Автостат», опубликованные на его сайте.

Согласно результатам исследования, траты соотечественников на легковые машины с пробегом в ноябре уходящего года составили 584,9 млрд руб. Это на 17,9% больше, чем за тот же месяц 2023-го (496,3 млрд руб.)

Больше всего денег россияне тратят на покупку б/у «европейцев» и «японцев». В ноябре на такие авто ушло 66% от общей суммы трат — 202,3 млрд и 183,9 млрд руб. соответственно. Около 15% средств было потрачено на подержанных «корейцев» (85,7 млрд руб.).

Менее 10% в структуре финансовой емкости вторичного рынка приходится на остальные бренды. Наиболее заметен рост затрат на покупку подержанных китайских авто — они увеличились в 2,1 раза, достигнув 26,1 млрд руб. Но пока их доля остается самой низкой — 4,5% в ноябре 2024-го.

Согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), рост портфеля автомобильных кредитов по итогам 2025-го превысит 20% относительно результата текущего года. Направление станет наиболее привлекательной для банков России областью развития, считают в рейтинговом агентстве.

По оценкам АКРА, в России число продаж легковых машин в 2025 году составит примерно 1,5 млн, а около половины спроса будет удовлетворено за счет внутреннего производства. Так как большинство автомобильных кредитов выдается на срок от трех лет, то аналитики ожидают, что новые выдачи обеспечат «значительный прирост портфеля».