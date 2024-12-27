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27.12.2024 в 09:40

В уходящем году траты россиян на автомобили с пробегом превысили 6 трлн рублей

Показатель за 11 месяцев уже превзошел результат всего 2023-го

С января по ноябрь россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн руб. Показатель за 11 месяцев уже превысил результат всего прошлого года в 5,8 трлн руб. Таковы подсчеты экспертов агентства «Автостат», опубликованные на его сайте.

Согласно результатам исследования, траты соотечественников на легковые машины с пробегом в ноябре уходящего года составили 584,9 млрд руб. Это на 17,9% больше, чем за тот же месяц 2023-го (496,3 млрд руб.)

Больше всего денег россияне тратят на покупку б/у «европейцев» и «японцев». В ноябре на такие авто ушло 66% от общей суммы трат — 202,3 млрд и 183,9 млрд руб. соответственно. Около 15% средств было потрачено на подержанных «корейцев» (85,7 млрд руб.).

Менее 10% в структуре финансовой емкости вторичного рынка приходится на остальные бренды. Наиболее заметен рост затрат на покупку подержанных китайских авто — они увеличились в 2,1 раза, достигнув 26,1 млрд руб. Но пока их доля остается самой низкой — 4,5% в ноябре 2024-го.

Согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), рост портфеля автомобильных кредитов по итогам 2025-го превысит 20% относительно результата текущего года. Направление станет наиболее привлекательной для банков России областью развития, считают в рейтинговом агентстве.

По оценкам АКРА, в России число продаж легковых машин в 2025 году составит примерно 1,5 млн, а около половины спроса будет удовлетворено за счет внутреннего производства. Так как большинство автомобильных кредитов выдается на срок от трех лет, то аналитики ожидают, что новые выдачи обеспечат «значительный прирост портфеля».

АВТОСТАТ подержанные автомобили Кредиты на авто Машины с пробегом
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