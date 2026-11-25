Суд присяжных в Бруклине признал китайскую Huawei и три ее дочерние структуры виновными по 10 из 12 пунктов уголовного обвинения. Речь идет о введении банков в заблуждение относительно бизнеса в Иране, нарушении американских санкций, мошенничестве и краже коммерческих секретов технологических компаний США. Об этом сообщает Reuters.

По версии обвинения, Huawei скрывала от банков HSBC, Standard Chartered и BNP Paribas информацию о своей деятельности в Иране, чтобы продолжать проводить международные платежи. Кроме того, прокуратура утверждала, что компания незаконно получила технологии американских конкурентов, включая исходный код Cisco и разработки производителя телекоммуникационного оборудования Quintel.

При этом присяжные оправдали Huawei по двум обвинениям — в сговоре с целью создания преступного сообщества и препятствования правосудию. Разбирательство продолжалось более двух месяцев. Окончательное наказание определят 14 сентября 2027 года. Компании могут назначить штрафы, конфискацию активов и выплату компенсаций.

В Huawei заявили, что разочарованы решением суда и считают обвинения необоснованными. Представитель компании сообщил о намерении подать апелляцию.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году, а в 2019-м США внесли Huawei в торговый черный список, ограничив доступ компании к американским технологиям.