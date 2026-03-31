Meta*, TikTok и Google находятся под следствие в Австралии из-за использования соцсетей детьми

Meta (*признана экстремисткой и запрещенной в РФ), TikTok и Google оказались под следствием в Австралии из-за возможного нарушения запрета на использование социальных сетей лицами младше 16 лет. Поводом стало предупреждение регулятора о том, что значительное число детей по-прежнему сохраняет аккаунты, сообщает The Guardian.

Опрос почти 900 родителей показал, что доля несовершеннолетних пользователей снизилась с 49% до 31%. Около 70% подростков, имевших аккаунты в Instagram (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), Snapchat и TikTok, не потеряли к ним доступ после введения ограничений.

Под проверкой находятся также Facebook (***соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) и YouTube. Министр связи Аника Уэллс заявила, что компании предпринимают недостаточные меры, а используемые технологии проверки возраста остаются неэффективными и допускают многократные попытки обхода.

Законы, вступившие в силу в декабре 2025 года, обязывают платформы не допускать пользователей младше 16 лет и предусматривают штрафы до 49,5 млн австралийских долларов. В Meta*, в свою очередь, заявили о готовности соблюдать правила, но подчеркнули, что надежная проверка возраста остается сложной задачей для всей отрасли.

Несмотря на заявленные меры, власти признают, что полностью исключить детей из соцсетей сразу невозможно. Тем не менее, по их мнению, закон уже снизил число несовершеннолетних пользователей и должен усилить контроль как со стороны платформ, так и родителей.

Ранее сообщалось, что крупные социальные сети зафиксировали заметное сокращение аудитории после вступления в силу закона о минимальном возрасте пользователей в Австралии. В начале декабря платформы ограничили доступ примерно к 4,7 млн аккаунтов, принадлежащих детям младше 16 лет.