«Авито Услуги» и ММОМА объединили искусство и бьюти

«Авито Услуги» совместно с Московским музеем современного искусства (ММОМА) открыли выставку художницы Аннушки Броше. Ее работы посвящены темам женской телесности, красоты и внутренней силы.
На первом этаже музея представлены работы с фокусом на личное восприятие женского тела — это видео-арт, живопись и керамика, раскрывающие идеи о телесности и внутреннем равновесии. На втором этаже посетители смогут увидеть проекты, связанные с коллективной памятью и культурными представлениями о женской красоте.
Специально для выставки Аннушка Броше создала арт-объект, посвященный теме женской красоты. Объект стал важной частью совместного проекта с «Авито Услугами».
Губы — один из узнаваемых образов визуального словаря художницы. Они стали знаком современного культа неотразимой привлекательности и устойчивым кодом в мировой истории искусства.
Прозрачная инсталляция из плексигласа с нанесенными на него изображениями, словно со следами помады на зеркале, парит над лестницей. Такое решение подчеркивает эфемерность и хрупкость красоты, ее недостижимость.
Особенность проекта — бьюти-коллаборация, организованная «Авито Услугами». В рамках инициативы были созданы эксклюзивные слайдеры для нейл-арта, вдохновленные работами Аннушки Броше. Желающие могут записаться на маникюр у мастеров, представленных на платформе, и получить арт-маникюр со слайдерами.
Игорь Санников, руководитель категории «Красота и Здоровье» на «Авито Услугах»:
Для нас важно показать, как искусство может стать доступным и вдохновляющим элементом повседневной жизни. Этот проект позволяет создать для мастеров новые возможности и вдохновить людей на взаимодействие с искусством в новом формате.