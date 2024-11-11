«Авито Услуги» и ММОМА объединили искусство и бьюти

«Авито Услуги» совместно с Московским музеем современного искусства (ММОМА) открыли выставку художницы Аннушки Броше. Ее работы посвящены темам женской телесности, красоты и внутренней силы.

На первом этаже музея представлены работы с фокусом на личное восприятие женского тела — это видео-арт, живопись и керамика, раскрывающие идеи о телесности и внутреннем равновесии. На втором этаже посетители смогут увидеть проекты, связанные с коллективной памятью и культурными представлениями о женской красоте.

Специально для выставки Аннушка Броше создала арт-объект, посвященный теме женской красоты. Объект стал важной частью совместного проекта с «Авито Услугами».

Губы — один из узнаваемых образов визуального словаря художницы. Они стали знаком современного культа неотразимой привлекательности и устойчивым кодом в мировой истории искусства.

Прозрачная инсталляция из плексигласа с нанесенными на него изображениями, словно со следами помады на зеркале, парит над лестницей. Такое решение подчеркивает эфемерность и хрупкость красоты, ее недостижимость.

Особенность проекта — бьюти-коллаборация, организованная «Авито Услугами». В рамках инициативы были созданы эксклюзивные слайдеры для нейл-арта, вдохновленные работами Аннушки Броше. Желающие могут записаться на маникюр у мастеров, представленных на платформе, и получить арт-маникюр со слайдерами.