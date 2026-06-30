Аутентичность против глянца: почему «несовершенный» креатив продает лучше в 2026 году

Генеративный ИИ сделал качественный визуал массовым продуктом. То, что раньше требовало больших бюджетов, команды специалистов и недель работы, сегодня создается за считанные минуты. Но вместе с доступностью идеальной картинки возник новый парадокс: аудитория все чаще доверяет контенту, который выглядит менее профессионально и более человечно. Почему так происходит и какие возможности это открывает для брендов в 2026 году, рассказал редакции Sostav Родион Ткачев, креативный директор TWIGA INTERACTIVE.

Раньше в погоне за идеальным качеством мы тратили очень много нервов, денег и, конечно же, времени. Мы бесконечно много ресурса тратили на поиск подходящего иллюстратора, CGI-художника или монтажера.

Затем появились ИИ-продукты. И еще несколько лет назад искусственный интеллект казался игрушкой. Но с развитием моделей, когда появились первые мощные версии Stable Diffusion или Wan (модели генеративного искусственного интеллекта для создания изображений и видео), мы стали относиться к этому совсем иначе. Ведь нейросети показали, что идеальные продукты и сложные нарративы можно создавать очень быстро при помощи всего лишь верного промпта, который, к тому же, сейчас может написать любая LLM-модель. Итак, ИИ стал заменять нам и руки, и мозги.

Долгое время реклама жила по довольно простому правилу: чем дороже выглядит контент, тем сильнее бренд: чище свет, дороже продакшн, идеальнее ретушь и так далее. Глянец, выверенность картинки и сложность продакшена были не просто эстетикой — это было сигналом ресурса, профессионализма и статуса.

Генеративный интеллект сделал то, что раньше требовало бюджета, команды, недель производства и бесконечного множества итераций (которые стоили денег, и немалых, а проекты нередко уходили в минус). Но сейчас гиперреалистичный визуал, кинематографичный свет, идеальные лица, безупречное окружение в любом сеттинге — все это стало доступно практически любому.

Красота подешевела, и, казалось бы, это должно было стать спасением рекламных бюджетов, возможностью для оптимизации креативного ресурса. Но вместе с этим изменилась сама экономика внимания. Парадоксально, но именно в эпоху бесконечного визуального совершенства аудитория начала все чаще выбирать не отполированный до блеска контент, а аутентичность. Не безупречность, а шероховатость. Не постановочность, а ощущение живого человеческого присутствия. Ощущение живой человеческой руки.

Потому что раньше идеальность была признаком мастерства. Сегодня она все чаще выглядит как дефолт машины. Ее стало слишком много, и она перестала быть дефицитом.

Идеальность, сгенерированная алгоритмами, перестала вызывать доверие

Одно из самых недооцененных последствий ИИ-революции — кризис доверия к визуалу.

Люди больше не воспринимают красивую картинку автоматически как подтверждение качества, экспертизы или подлинности. Наоборот: слишком идеальный контент все чаще вызывает вопрос — «это вообще настоящее?».

Мы живем внутри среды, где бесконечно генерируются идеальные лица, идеальные продукты, идеальные интерьеры, идеальные эмоции. Когда безупречность становится массовой, она перестает быть премиум-кодом. В этом смысле ИИ сделал с визуальной идеальностью примерно то же, что масс-маркет когда-то сделал с люксовой эстетикой: массово воспроизвел ее до потери уникальности.

По данным Getty Images VisualGPS, 98% потребителей считают аутентичные фото и видео критически важными для доверия к бренду, а почти 90% хотят понимать, было ли изображение создано с помощью ИИ. Ipsos AI Monitor 2025 показывает похожую тревожность: 53% людей заявляют: «AI makes me nervous» (ИИ делает меня нервным). А исследование Harris Poll уже в 2026 году фиксирует еще более конкретную проблему для рекламы: 66% потребителей считают AI-generated ads менее аутентичными, а 64% — что в них вложено меньше усилий.

Не потому, что ИИ не может сделать красиво и качественно, а потому, что потребителям нужен новый сигнал доверия.

Верит ли аудитория в сны андроидов об электрических овцах?

Кейсы последних лет показывают, что ответ все чаще — нет. Coca-Cola, бренд, который десятилетиями строил рождественскую магию на тепле, ностальгии и человеческой эмоции, получил волну критики за AI-generated holiday ads (Праздничная реклама, созданная нейросетями). Главная претензия была не только к техническим артефактам или странной анимации. Претензия была глубже: реклама, которая должна была создавать чувство праздника, начала восприниматься как синтетическая имитация чувства.

Та же проблема возникает и в повседневных бренд-коммуникациях. Когда компании начинают перекладывать на ИИ не рутину, а саму функцию мышления, появляются ошибки, которые мгновенно считываются аудиторией: странные упаковки с лишними пальцами (речь о нейро-слопе от Lay’s), неверные детали, визуальные несостыковки, ощущение, что никто по-настоящему не посмотрел на результат человеческими глазами.

Кампания «It's the most terrible time of the year» («Самое ужасное время года») от McDonald’s вообще была удалена с официального канала бренда через три дня после выхода из-за негативных комментариев покупателей и бесконечного количества ошибок в финальном ролике.

А в августе 2025 года разгорелся огромный скандал из-за использования ИИ-супермоделей в новой кампании Guess вместо живых людей. Да к тому же и в эпоху ухода индустрии моды от идеальности человеческого тела. Неудивительно, что искусственно созданные модели с безупречной кожей, гипертрофированными чертами лица и почти «стерильной» красотой вызвали волну критики. Пользователи обвиняли бренд в продвижении еще более недостижимых стандартов внешности и замене реальных людей цифровыми идеалами.

Новый люкс — это след руки

Именно поэтому TikTok-креаторы уже несколько лет переучивают маркетинг. Контент, который раньше назвали бы «слишком сырым», часто оказывается эффективнее идеально вылизанных кампаний и вызывает больше доверия аудитории. Не потому, что аудитория снизила планку качества. Потому что она научилась считывать другой тип качества.

Это формирует новый культурный сдвиг: когда машина может создавать почти все что угодно, начинает цениться не только результат, но и происхождение результата: кто это сделал, как это было сделано?

Отсюда растущий интерес к крафту, видео в стиле how to make, аналоговым текстурам. Говоря про аналоговые текстуры, можно вспомнить хотя бы то, что Apple долгое время, уже даже в эпоху ИИ, делает заставки для смартфонов полностью вручную, используя настоящее стекло или воду.

Парадоксально, но в ИИ-эпоху «несовершенство» становится новой формой премиальности. Взять, к примеру, тот же кейс от Apple, в котором компания, являющаяся одним из главных лидеров интеграции ИИ в свои продукты, рекламируя новый смартфон к Новому году, построила весь ролик на оживленных вручную аниматрониках — куклах животных, которые были сделаны нарочито криповыми и несовершенными, отчего лишь стали казаться более милыми и забавными.

Не случайно все чаще можно увидеть бренды, которые сознательно показывают процесс, ручной труд, физическое производство, ошибки, текстуры, случайности и следы живого исполнения. Так, например, Burberry полностью построил свою кампанию на том, что буквально «вышил» ролик на ткани при помощи швейной машинки, а затем анимировал вручную при помощи покадровой анимации, создав одну из самых заметных своих кампаний последних лет.

Но ИИ здесь не враг

ИИ остается очень мощным инструментом, от которого мы уже никуда не денемся, и это, пожалуй, хорошо. Генеративная модель может ускорять, помогать, собирать данные и информацию, расширять возможности, проводить синтетические тесты. Пока искусственный интеллект не заменяет вкус, контекст, эмпатию, интуицию и ответственность за финальное сообщение.

Но финальное слово все равно останется за человеком, а ИИ просто перейдет в категорию инструмента, как когда-то перешли продукты Adobe (а ведь они тоже казались революцией, которая сломает рынок). Потому что в мире, где идеальность стала дешевой, настоящим дефицитом стала подлинность. А след руки — новый сигнал доверия, «настоящести» и мастерства.

Это уже не просто стилистический выбор. Это коммуникация доверия.