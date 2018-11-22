Аудитория Telegram в России восстанавливается после падения

Аудитория Telegram в России после апрельской блокировки мессенджера превысила в сентябре 3 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчёты компании Mediascope.

«Число людей в возрасте 12−64 лет, заходивших в мобильное приложение хотя бы один раз за средний день месяца (сентябрь), составило 3 063 000 человек», — рассказали в пресс-службе Mediascope, уточнив, что замер производился в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Согласно предыдущим замерам, в июле аудитория мессенджера составляла 2,9 млн человек. Для сравнения — в апреле ежедневная аудитория приложения достигла 3,7 млн человек.

Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки, однако мессенждер до сих пор остаётся доступным для большой аудитории.

Сейчас Telegram судится с Роскомнадзором, пытаясь доказать, что требование ФСБ незаконно.