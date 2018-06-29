Ежедневно мессенджером в столице пользуется более 3,5 млн человек

С момента блокировки мессенджера Telegram его аудитория практически не изменилась. В мае этого года мобильным приложением Telegram в среднем в день пользовались 3 667 000 человек, проживающих в крупных городах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope.

В апреле этого года ежедневная аудитория Telegram составляла 3 716 000 человек. Тогда же мессенджер собрал рекордную аудиторию: по сравнению с октябрем к апрелю аудитория Telegram выросла на 70%, причем самый большой прирост произошел в марте. Тогда Верховный суд признал законным приказ ФСБ о необходимости передавать ключи шифрования мессенджерами. Блокировка Telegram, который отказывался это делать, стала практически неизбежной.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Однако у многих российских пользователей Telegram до сих продолжает работать. Обходить блокировку мессенджеру удается, постоянно меняя ip-адреса.

Напомним, в мае после блокировки мессенджера аналитики не заметили снижения рекламных активностей в Telegram: количество выпускаемых постов практически не изменилось, а количество каналов, переставших обновляться, укладывается в майскую погрешность. Число новых каналов остается стабильным в течение последних двух месяцев, хотя и увеличилось из-за хайпа в первые дни блокировки. Многие государственные СМИ, изначально отказавшиеся вести каналы, вернулись к активному постингу.