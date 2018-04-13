Очередная попытка компании противостоять российским властям обернулась неудачей

Рассмотрение иска по делу Telegram заняло всего 20 минут. Выслушав позицию Роскомнадзора и ФСБ, судья приняла решение установить ограничение на доступ к Telegram на территории России, сообщают «Ведомости» из зала суда.

На заседании присутствовали два представителя Роскомнадзора, которые требовали немедленного исполнения решения суда, в случае, если будет принято решение о блокировке. Представителей Telegram на заседании не было, так как Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

В суде Роскомнадзор заявил, что сделал все, чтобы Telegram исполнил требования закона. Мессенджер может содержать в себе сведения, которые используются для организации террористических актов.

«Данной сетью пользуются лица, в том числе террористы и экстремисты. Они распространяют информацию, которая может быть использована для нанесения вреда жизни и здоровью граждан», — сообщил представитель Роскомнадзора.

В суд в качестве свидетелей вызвали представителей ФСБ. Органы настаивают, что суд установил вину Telegram и указал, что мессенджер не направляет спеслужбе требуемую информацию.

Telegram считает запрос ФСБ незаконным, ссылаясь на тайну переписки. Но любое лицо со статусом организатора распространения информации должно выполнять эти требования, отметил представитель спецслужбы.

Мессенджер уже не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные.

Telegram может обжаловать решение в Мосгорсуде в течение месяца. Как технически будет осуществляться блокировка мессенджера, представители Роскомнадзора не сообщили.