Аудитория RuStore выросла на 17% за год

В сентябре 2026 года месячная аудитория российского магазина приложений RuStore достигла 73 млн человек старше 12 лет. Это на 17% больше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Лидером по охвату остается Google Play с 83,6 млн пользователей, однако за год его аудитория сократилась на 3,1%. Снижение также показали Xiaomi GetApps (-1,6%, до 18,4 млн человек), Samsung Galaxy Store (-20,2%, до 9,9 млн) и Huawei AppGallery (-10,5%, до 7,7 млн). Данные по App Store в исследовании не учитывались.

В RuStore рост объясняют расширением каталога: сейчас в нем доступно более 140 тыс. приложений из 70 стран. Еще один фактор — возможность оплачивать подписки и покупки привычными способами.

Эксперты связывают укрепление позиций российского магазина с доступностью отечественных банковских приложений и мессенджера Max, которые отсутствуют в зарубежных магазинах приложений или недоступны для скачивания. Дополнительными преимуществами стали поддержка российских банковских карт и обязательная предустановка RuStore на устройства.

Google Play пока сохраняет первое место благодаря встроенности в Android. Однако ограничения на скачивание российских приложений и оплату покупок постепенно снижают интерес пользователей к площадке.

Ранее в RuStore заявили о двукратном росте рекламной емкости в 2026 году: магазин приложений расширил число рекламных форматов до 11, а число рекламодателей за год выросло на 72%.