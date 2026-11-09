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09.11.2026 в 06:10

OpenAI привлекла первые $11 млрд

Отношение публичных инвесторов к ИИ-бизнесу оказалось более осторожным

OpenAI привлекла $11 млрд инвестиций при оценке компании в $1,25 трлн. Это первый транш более крупного раунда финансирования, общий объем которого может достичь $20 млрд. Оставшуюся часть средств компания рассчитывает получить в ближайшие недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В первом этапе финансирования приняли участие Coatue Management и T. Rowe Price. Среди других инвесторов раунда — SoftBank Group, Sequoia Capital, Founders Fund и Andreessen Horowitz. К сделке также присоединилась группа инвесторов из ОАЭ. Параллельно OpenAI ведет переговоры с инвестиционными банками о привлечении капитала от состоятельных частных лиц и розничных инвесторов.

Изначально компания рассчитывала привлечь не менее $30 млрд при оценке в $1,4 трлн. Однако планы были скорректированы на фоне более осторожного отношения публичных инвесторов к ИИ-бизнесу. Дополнительным фактором стали растущие расходы на инфраструктуру, необходимую для развития технологий искусственного интеллекта, а также возможные регуляторные и строительные ограничения для создания дата-центров в США.

Изменения в оценках затрагивают и конкурентов OpenAI. По данным Bloomberg, инвесторы, рассматривающие участие в будущем IPO Anthropic, обсуждают оценку компании на уровне $1,2−1,3 трлн против ранее ожидавшихся $1,5 трлн. При этом в марте OpenAI уже провела крупный раунд финансирования на $122 млрд, по итогам которого ее оценили в $852 млрд.

Напомним, OpenAI может быть готова к IPO в 2027 году. Таким образом, новый раунд финансирования становится частью подготовки компании к следующему этапу развития — масштабированию бизнеса и потенциальному выходу на публичный рынок.

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