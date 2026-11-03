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03.11.2026 в 14:30

RuStore заявил о двукратном росте рекламной емкости в 2026 году

Магазин приложений расширил число рекламных форматов до 11, а число рекламодателей за год выросло на 72%

Елена Царькова, директор по маркетингу RuStore, рассказала на конференции RuStore GameDev Mobile Conf корреспонденту Sostav о развитии рекламных форматов, росте числа рекламодателей и привлечении аудитории.

Каких результатов RuStore удалось достичь в развитии рекламного направления в 2026 году?

В 2026 году мы вдвое увеличили объем рекламных показов по сравнению с прошлым годом. За год число рекламодателей выросло на 72%, а показатели кликабельности (CTR) и конверсии рекламных размещений (CRI) увеличились примерно на 30%.

Какие новые рекламные инструменты появились за этот год?

В 2026 году мы расширили набор рекламных инструментов до 11 форматов продвижения. Среди новинок — интерактивные стикеры с дополнительной информацией о продукте или акции, а также новые возможности для рекламы в поиске. Например, это «пасхалки» с анимацией, которая запускается при вводе определенного слова, и промо вокруг поиска, позволяющее установить приложение в одно касание.

Какие рекламные возможности доступны брендам и разработчикам помимо новых форматов?

Рекламодатели могут использовать баннеры на главной странице. Кроме того, можно размещать рекламу в подборках рекомендаций, которые появляются после установки приложения, и во всплывающем окне при первом запуске магазина.

Какую роль реклама играет в развитии магазина приложений?

Реклама становится важным драйвером роста бизнеса RuStore. Мы видим большой потенциал в развитии этого направления.

На чем будет сосредоточено дальнейшее развитие рекламных инструментов?

Наша цель — создавать возможности для продвижения приложений и помогать разработчикам находить свою целевую аудиторию в тот самый момент, когда она выбирает новые продукты.

В рамках мероприятия также состоялась Премия RuStore 2026. Лучшим приложением года стал Ozon, а лучшей мобильной игрой — Doomsday.

RuStore
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