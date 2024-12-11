Четверть россиян ускоряют YouTube

Почти четверть россиян стали использовать технические средства ускорения YouTube после замедления видеосервиса. При этом примерно треть перешли на российские видеосервисы — «VK Видео», Rutube и другие. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные опроса edna.

24% россиян заявили, что стали использовать технические средства ускорения видеосервиса. На «VK Видео» перешло 12% опрошенных, 11% переместились на Rutube, а 10% выбрали другие отечественные платформы.

Еще 19% респондентов сказали, что продолжат смотреть YouTube, пока сервис работает, 13% просто перестали смотреть онлайн-видео, а 12% и вовсе не заметили каких-либо изменений.

Российские видеоплатформы полностью устраивают 16% россиян. 24% отметили отсутствие разнообразия контента, а 16% - нехватку любимых блогеров. Еще 10% недостает зарубежного контента. Среди недостатков отечественных видеосервисов также перечислили неудобный интерфейс (8%) и плохо отлаженный поиск (5%).

Ранее Владимир Путин пообещал изучить вопрос, связанный с замедлением работы видеохостинга YouTube в РФ. После этого у некоторых абонентов «Билайна», «Т2», «МегаФона», МТС и «Ростелекома» начал восстанавливаться доступ к площадке. Однако видеоплатформа открывается без проблем не у всех.

С 1 августа пользователи стали массово жаловаться на проблемы в работе видеохостинга. С конца июля среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на YouTube, сократилось с 52 до 38 минут. Среднесуточный охват упал со стабильных 45−46 до 38−39% к середине августа. Роскомнадзор запретил операторам ускорять YouTube, иначе они рискуют лишиться лицензии.