Аудитория подкастов и цифровых помощников стремительно растет

Потребление подкастов и онлайн-аудио в США достигло рекордных значений, а генеративный искусственный интеллект распространяется беспрецедентными темпами. Об этом говорится в аналитическом отчете The Infinite Dial, подготовленном Edison Research.

Согласно данным исследования, онлайн-аудио достигло исторического максимума. 81% американцев старше 12 лет, или 233 млн человек, слушали онлайн-аудио в течение последнего месяца, а 76%, или 219 млн человек, — в течение последней недели.

Наиболее заметный рост произошел среди аудитории старше 55 лет: доля ежемесячных слушателей онлайн-аудио в этой возрастной группе увеличилась с 52% в 2024 году до 70% в 2026 году, что означает рост почти на 20 п.п. всего за два года. В целом 57% американцев старше 12 лет не только слушают, но и смотрят подкасты.

Отдельное внимание в исследовании уделяется распространению генеративного искусственного интеллекта. По данным отчета, 93% американцев старше 12 лет знакомы как минимум с одним брендом генеративного ИИ — такого уровня узнаваемости подкасты не достигли даже за более чем 20 лет наблюдений. При этом 57% американцев этой возрастной категории уже хотя бы раз использовали генеративного ИИ-помощника, тогда как подкастингу потребовалось 16 лет, чтобы достичь сопоставимого уровня распространения.

Пользователи искусственного интеллекта демонстрируют более высокую вовлеченность в цифровые медиа: 87% из них слушали онлайн-аудио в течение последней недели, тогда как среди тех, кто не использует ИИ, этот показатель составляет 61%. Более половины пользователей ИИ также слушают подкасты еженедельно, тогда как среди неиспользующих искусственный интеллект это примерно треть аудитории.

Другие важные выводы

Предпочтения в социальных сетях значительно различаются по возрасту.

TikTok — самая используемая платформа среди американцев 12−34 лет, ее выбирают 29% пользователей этой группы.

Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) остается самой массовой соцсетью: ею пользуются 40% всех пользователей соцсетей, и она доминирует среди аудитории 55+.

X в основном привлекает мужчин 35−54 лет.

Аудитория Snapchat преимущественно моложе 35 лет.

YouTube когда-либо использовали 9 из 10 американцев старше 12 лет. 84% пользуются платформой ежемесячно, 78% — еженедельно.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2025 года глобальные расходы на рекламу в подкастах выросли на 32% год к году. По сравнению с третьим кварталом рост составил 17%, а декабрь стал особенно активным месяцем по концентрации бюджетов.