Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.03.2026 в 14:55

Аудитория подкастов и цифровых помощников стремительно растет

Американское исследование показывает, что генеративный искусственный интеллект распространяется быстрее, чем подкасты

Потребление подкастов и онлайн-аудио в США достигло рекордных значений, а генеративный искусственный интеллект распространяется беспрецедентными темпами. Об этом говорится в аналитическом отчете The Infinite Dial, подготовленном Edison Research.

Согласно данным исследования, онлайн-аудио достигло исторического максимума. 81% американцев старше 12 лет, или 233 млн человек, слушали онлайн-аудио в течение последнего месяца, а 76%, или 219 млн человек, — в течение последней недели.

Наиболее заметный рост произошел среди аудитории старше 55 лет: доля ежемесячных слушателей онлайн-аудио в этой возрастной группе увеличилась с 52% в 2024 году до 70% в 2026 году, что означает рост почти на 20 п.п. всего за два года. В целом 57% американцев старше 12 лет не только слушают, но и смотрят подкасты.

Отдельное внимание в исследовании уделяется распространению генеративного искусственного интеллекта. По данным отчета, 93% американцев старше 12 лет знакомы как минимум с одним брендом генеративного ИИ — такого уровня узнаваемости подкасты не достигли даже за более чем 20 лет наблюдений. При этом 57% американцев этой возрастной категории уже хотя бы раз использовали генеративного ИИ-помощника, тогда как подкастингу потребовалось 16 лет, чтобы достичь сопоставимого уровня распространения.

Пользователи искусственного интеллекта демонстрируют более высокую вовлеченность в цифровые медиа: 87% из них слушали онлайн-аудио в течение последней недели, тогда как среди тех, кто не использует ИИ, этот показатель составляет 61%. Более половины пользователей ИИ также слушают подкасты еженедельно, тогда как среди неиспользующих искусственный интеллект это примерно треть аудитории.

Другие важные выводы

  • Предпочтения в социальных сетях значительно различаются по возрасту.
  • TikTok — самая используемая платформа среди американцев 12−34 лет, ее выбирают 29% пользователей этой группы.
  • Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) остается самой массовой соцсетью: ею пользуются 40% всех пользователей соцсетей, и она доминирует среди аудитории 55+.
  • X в основном привлекает мужчин 35−54 лет.
  • Аудитория Snapchat преимущественно моложе 35 лет.
  • YouTube когда-либо использовали 9 из 10 американцев старше 12 лет. 84% пользуются платформой ежемесячно, 78% — еженедельно.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2025 года глобальные расходы на рекламу в подкастах выросли на 32% год к году. По сравнению с третьим кварталом рост составил 17%, а декабрь стал особенно активным месяцем по концентрации бюджетов.

Юлия Топольская
подкасты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.