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14.01.2025 в 16:00

Половина пользователей совмещает прослушивание аудиокниг с рутинными делами

Мужчины чаще слушают аудиокниги, занимаясь спортом

76% опрошенных россиян совмещают прослушивание аудиокниг с ситуациями, не требующими активной мыслительной деятельности: например, занимаясь домашними делами. Каждый второй предпочитает слушать аудиокниги во время прогулки или поездки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекс Книг».

В топе видов деятельности, с которыми можно совместить прослушивание аудиокниг, у мужчин — занятия спортом (32%), у женщин — уход за собой (45%).

Половина интервьюируемых совмещает аудиокниги с другими делами, в том числе чтобы скрасить свою рутинную деятельность. Так, 48% респондентов слушают произведения, параллельно выполняя повседневные задачи.

По мнению опрошенных, прослушивание аудиокниг положительно влияет на задачи, которые они параллельно выполняют (такое мнение высказал 61% респондентов) и развивает внимательность (50%).

Чтобы книги помогали сконцентрироваться на задачах, нужно правильно их подобрать. Чаще для совмещения с какой-либо деятельностью респонденты выбирают детективы (37%), книги по саморазвитию (29%) и истории (28%).

На прослушивание аудиокниг также влияет темп и голос диктора. 87% опрошенных предпочитают стандартную скорость воспроизведения аудиокниги, 21% интервьюируемых увеличивают темп до 1.25х или 1.5х. Почти половина респондентов отмечает, что голос озвучки для них не важен. Четверть участников опроса предпочитает мужской голос, 23% — женский.

Ранее сообщалось, что аудиокниги выбирает каждый второй опрошенный россиянин. В топе популярных жанров — классическая литература, детективы и история. 52% респондентов слушают произведения дома в свободное время, 46% — параллельно занимаясь другими делами, например, уборкой или готовкой, 38% — в кровати перед сном.

исследование аудиокниги
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