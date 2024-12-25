Каждый второй опрошенный россиянин слушает аудиокниги

Аудиокниги выбирает каждый второй опрошенный россиянин. В топе популярных жанров — классическая литература, детективы и история. 52% респондентов слушают произведения дома в свободное время, 46% — параллельно занимаясь другими делами, например, уборкой или готовкой, 38% — в кровати перед сном. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Книг» и Института человека РОМИР, которое есть в распоряжении Sostav.

Дарья Анжело, директор по маркетингу «Яндекс Книг»: В конце лета книжный сервис стал частью подписки «Яндекс Плюс». Мы очень трепетно относимся к читательскому опыту и хотим, чтобы он был как можно более качественным для подписчиков «Плюса». Конечно, для этого необходимо оценивать не только пользовательский след в приложении сервиса, но и интерес к книгам в целом. С целью изучить привычки и потребности современного читателя объединились с Институтом человека РОМИР и выяснили, как, где и что читают люди, с которыми нас объединяет такое прекрасное чувство, как любовь к книгам‎.

Больше половины россиян, читающих по вечерам или на ночь глядя, выбирают детективы — в электронном, печатном и аудиоформате. Этот жанр также популярен среди владельцев домашних животных — его предпочитают 58% тех, у кого есть собака. У любителей рыбок на первом месте топа классическая литература.

Слушать и читать книги опрошенные предпочитают в местах, где можно расслабиться. Например, каждый десятый читает, принимая ванну, выбирая детективы, классическую литературу и историю. Россияне, читающие в библиотеках, предпочитают книги по самореализации и развитию. Те, кто слушает аудиокниги в транспорте и во время занятий спортом, чаще выбирают классику и фэнтези.

Маргарита Абрамкина, директор по работе с клиентами РОМИР: Жители России читают книги в самых разных форматах — чаще всего это бумажные книги (76% опрошенных), но многие также читают в электронном виде (67%) и слушают аудио (49%). В целом, представленные данные отражают диверсификацию рынка книжной продукции и не свидетельствуют о доминировании одного формата над другими. Наоборот, это говорит о том, что у каждого из них есть своя ниша и своя аудитория.

У читающих россиян существуют свои книжные ритуалы. Зумеров (людей, которые родились между 1997 и 2012 годами), миллениалов (появились на свет в период с 1981 по 1996 год) и бумеров (родились в период с 1944 по 1967 год) объединяет привычка обсуждать прочитанное с близкими. Все они, так или иначе, обмениваются книгами — однако миллениалы и бумеры делают это активнее зумеров.

Отличительной чертой молодого поколения стал ритуал выделять строки в книгах и выписывать цитаты (так делают 28% зумеров).

Ранее «Яндекс Книги» подвели итоги года. Самой популярной из художественных книг стал роман «Круть» Виктора Пелевина.