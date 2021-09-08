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08.09.2021 в 05:40

AT Consulting займется разработкой системы учета рекламы в рунете

Компания выиграла тендер Роскомнадзора

AT Consulting выиграла объявленный в августе тендер Роскомнадзора на разработку единой системы учета всей рекламы в рунете. Система будет собирать информацию обо всех рекламных контрактах в сети, которые заключают рекламодатели, рекламные агентства и распространители.

AT Consulting создаст систему почти за 96 млн рублей при начальной максимальной цене в 97 млн рублей. На торгах был заявлен еще один участник — Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр. Он предлагал выполнить услугу за 94,5 млн рублей, однако уступил по прочим условиям закупки.

Единая система учета призвана усилить контроль над интернет-рекламой и повысить прозрачность сегмента. Она предоставит рекламным интернет-площадкам возможность контролировать показы в рамках рекламных кампаний, а рекламодателям — понимать объем затрат на распространение рекламы на каждой интернет-площадке. Кроме того, рекламодатели получат возможность выявлять недобросовестных поставщиков услуг в интернете.

По словам вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Михаила Симонова, для рынка нет принципиальной разницы в том, кто именно выиграет тендер, а беспокойство вызывает техническое задание на тендер, поскольку игроки рекламного рынка не принимали участие в его обсуждении.

Основатель AT Consulting — Сергей Шилов. В феврале 2018 года он был задержан ФСБ. Крупнейшего в России IT-специалиста обвиняли в подстрекательстве чиновника МВД по крупному госконтракту. Впоследствии уголовное преследование Шилова прекратили, не найдя в его действиях состава преступления.

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