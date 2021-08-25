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25.08.2021 в 06:55

Роскомнадзор объявил тендер на разработку системы учета рекламы в рунете

Сумма контракта составит почти 100 млн рублей

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) опубликовал на сайте госзакупок тендер на разработку прототипа Единой информационной системы учета оборота рекламы в интернете (Единый реестр интернет-рекламы — ЕРИР). Система будет учитывать информацию обо всех рекламных контрактах в сети, которые заключают рекламодатели, рекламные агентства и распространители. Заявленная сумма госзакупки — 96,9 млн руб.

Исполнитель должен обеспечить разработку документации и специального технического ПО, а также настроить комплексный запуск программы. Прием заявок продолжится до 3 сентября 2021 года. Система должна заработать 1 сентября 2022 года.

Участники рынка смогут вносить данные в базу самостоятельно или при помощи операторов рекламных данных. Предполагается, что ЕРИР должен усилить контроль над интернет-рекламой и повысить прозрачность сегмента. Система предоставит рекламным интернет-площадкам возможность контролировать показы в рамках рекламных кампаний, а рекламодателям — понимать объем затрат на распространение рекламы на каждой интернет-площадке.

По словам вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Михаила Симонова, для рынка нет принципиальной разницы в том, кто именно выиграет тендер. Он добавил, что беспокойство вызывает техническое задание на тендер, поскольку игроки рекламного рынка не принимали участие в его обсуждении. В ГРЧЦ заверили, что до конца 2021 года прототип протестируют пилотные участники системы. Дальнейшая доработка сервиса будет проходить с учетом высказанных экспертных мнений от разных игроков рекламного рынка.

В Роскомнадзоре считают, что от запуска ЕРИР выиграют все участники рынка. Рекламодатели получат возможность выявлять недобросовестных поставщиков рекламных услуг в интернете. Пользователи системы смогут увидеть цепочку своих контрагентов и все транзакции в рамках рекламных кампаний. Рекламные агентства и интернет-площадки за счет вытеснения недобросовестных игроков смогут увеличить свои доходы. Мнение разделяют Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), «Яндекс» и Mail.ru Group.

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