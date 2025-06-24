Блогеры просят Роскомнадзор смягчить требования к удалению рекламы из запрещенных соцсетей

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила в Роскомнадзор письмо с просьбой не требовать удаления ранее размещенной рекламы в запрещенных социальных сетях. В документе приводятся аргументы в пользу смягчения требований в преддверии вступления в силу закона, ограничивающего распространение рекламы на экстремистских и заблокированных в России онлайн-платформах. Об этом сообщают «Известия».

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов заявил, что с 1 сентября 2025 года блогеры обязаны удалить рекламные креативы с запрещенных площадок. В противном случае им может грозить ответственность в соответствии с новым законом.

В своем письме представители АБА подчеркивают, что массовое удаление старых материалов создаст существенные финансовые и технические издержки для участников рынка. Ассоциация предлагает рассмотреть возможность сохранить контент, размещенный до 1 сентября 2025 года, по аналогии с действовавшей ранее нормой, допускавшей сохранение немаркированной рекламы, выпущенной до сентября 2022 года.

Кроме того, блогеры обращают внимание, что рекламные интеграции зачастую являются частью авторского контента и органично встроены в контентную сетку, а их удаление способно исказить пользовательское восприятие и нарушить целостность профилей. В случае отказа от предлагаемой меры они просят уточнить, с какой даты именно следует удалять публикации.

В Роскомнадзоре в ответ на запрос издания подчеркнули, что настоятельно рекомендуют авторам и агентствам переносить рекламную активность на российские интернет-платформы.

С 1 сентября 2025 года в силу вступает запрет на размещение рекламы на ресурсах, признанных экстремистскими и нежелательными в РФ, включая Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). За нарушение грозят штрафы — до 500 тыс. руб. для юрлиц.