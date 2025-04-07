Президент запретил рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных организаций

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных организаций, сообщается на официальном портале правовых актов. Документ уточняет, что реклама на ресурсах, признанных запрещенными в РФ, будет подпадать под меры административной ответственности.

Размер штрафов в случае несоблюдения новых норм будет зависеть от статуса нарушителя: для граждан — до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., а для юридических лиц — до 500 тыс. руб. Ответственность будут нести как сами распространители рекламы, действующие от лица запрещенных организаций, так и рекламодатели, которые разместили объявления на подобных ресурсах.

Закон уточняет, что запрет распространяется на информационные ресурсы иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а также на сайты и платформы общественных и религиозных объединений, ликвидированных по решению суда.

В частности, к платформам, за размещение рекламы на которых будут штрафовать, относятся Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

Кроме того, документ предусматривает сокращение срока хранения информации об онлайн-рекламе Роскомнадзором: теперь данные будут храниться три года вместо пяти. Обновленные положения закона вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Напомним, депутаты Госдумы приняли поправки о запрете рекламы на нежелательных ресурсах сразу во втором и третьем чтениях 25 марта.