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15.07.2026 в 05:50

Арт-директора возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых креативных специалистов

Крупнейшими сегментами остаются реклама и PR

В июне медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и массмедиа выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 80,5 тыс. руб. Среди самых высоких предлагаемых зарплат оказались профессии арт-директора, гейм-дизайнера, художника и копирайтера. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные hh.ru.

Наиболее высокие предложения работодат"елей получили арт-директора (150 тыс. руб.), гейм-дизайнеры (115 тыс.), дизайнеры и художники (82,2 тыс.), а также режиссеры, сценаристы, копирайтеры и журналисты.

По итогам 2025 года объем креативной экономики России достиг 8,3 трлн рублей, а ее вклад в ВВП составил 4,2%. Крупнейшими сегментами остаются разработка программного обеспечения, реклама и PR, а также исполнительские искусства.

Эксперты связывают рост зарплат с сезонным увеличением спроса. Летом активизируются съемки кино, фестивали и другие крупные мероприятия, что повышает потребность в специалистах креативных профессий. При этом значительная часть занятых в отрасли работает в проектном формате или на фрилансе.

Участники рынка отмечают, что рост зарплат объясняется не только сезонностью, но и общей индексацией оплаты труда. Компании все чаще делают ставку на опытных специалистов, способных разрабатывать концепции, управлять продуктами и отвечать за бизнес-результат, тогда как спрос на начинающих исполнителей остается более сдержанным.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года.

Арт-директор
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