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18.06.2026 в 12:20

Мишустин назвал разработку ПО, рекламу и гастрономию драйверами креативной экономики

Доля креативных индустрий в ВВП России достигла 4,2%

Россия и страны-соседи занимаются активным строительством модели креативной экономики, при этом в РФ ее драйверами выступают разработка программного обеспечения, реклама, гастрономия, исполнительские искусства, архитектура и урбанистика, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

В других государствах более высокие темпы роста демонстрируют кино, ремесла и сфера культурного наследия, отметил глава кабмина.

Мишустин также сообщил, что вклад креативных секторов в ВВП России продолжает расти и по итогам прошлого года показатель достиг 4,2%.

Правительство ставит задачу увеличить этот показатель до 6% к 2030 году. Для этого формируется необходимая нормативная база и развиваются инструменты инфраструктурной поддержки креативных индустрий, указал Михаил Мишустин.

Россия Михаил Мишустин
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