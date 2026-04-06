06.04.2026 в 11:40

Президент поручил до июня разработать стратегию развития креативной экономики

Документ охватит период до 2036 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года. Соответствующее поручение включено в утвержденный перечень по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», который размещен на сайте Кремля.

«Правительству РФ… с учетом ранее данных поручений завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом, принимая во внимание необходимость утверждения до 1 сентября 2026 года федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"», — сказано в тексте поручений.

Срок исполнения документа установлен до 1 июня 2026 года, а ответственность за разработку возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце марта комитет научно-экспертного совета Совета безопасности России обсудил меры по поддержке креативных индустрий, включая содействие выходу российских цифровых сервисов на зарубежные рынки.

Владимир Путин Кремль Президент Стратегия развития креативных индустрий
