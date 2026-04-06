Президент поручил до июня разработать стратегию развития креативной экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года. Соответствующее поручение включено в утвержденный перечень по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», который размещен на сайте Кремля.

«Правительству РФ… с учетом ранее данных поручений завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом, принимая во внимание необходимость утверждения до 1 сентября 2026 года федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"», — сказано в тексте поручений.

Срок исполнения документа установлен до 1 июня 2026 года, а ответственность за разработку возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце марта комитет научно-экспертного совета Совета безопасности России обсудил меры по поддержке креативных индустрий, включая содействие выходу российских цифровых сервисов на зарубежные рынки.