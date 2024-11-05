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05.11.2024 в 15:50

Армянский коньяк переименуют в Armenian brandy

Программа по продвижению бренда стартует в ноябре

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Армянский коньяк будет переименован в Armenian brandy. Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян, его слова приводит ТАСС.

О новом названии алкогольного напитка республиканские власти проинформировали соответствующие инстанции Евросоюза. ЕС и Армения утвердили программу по продвижению нового бренда. Она стартует во второй половине ноября текущего года.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком. По словам политика, коньяк — это нематериальная ценность Франции, а в семьях Армении коньяк должны называть бренди.

Армения Коньяк
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