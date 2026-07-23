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23.07.2026 в 10:30

AR-шоу, 1 400 парашютов и «золотые билеты»

«Честный знак» и ПФК ЦСКА представят первую активацию в рамках партнерства

1 400 парашютов над «ВЭБ Ареной», AR-шоу и «золотые билеты» в VIP-ложу — так стартует партнерство системы маркировки «Честный знак» и футбольного клуба. 24 июля, в день матча с воронежским «Факелом», бренды покажут, как выстраивать коммуникацию с аудиторией не через статичный логотип на форме, а через технологии и интерактив. О том, как устроена эта механика и какие совместные проекты ждут болельщиков в течение сезона, команда проекта рассказала Sostav.

Центральным элементом активации станет премьера имиджевого ролика «Настоящее видно сразу». По его сюжету виртуальные лучи «просканируют» экипировку футболистов, поле и инфраструктуру арены, символически проверяя их подлинность перед стартовым свистком. Полную версию покажут на стадионе, а тизеры разместят на цифровых площадках.

Офлайн-механику построят вокруг 1 400 желтых парашютов с логотипом «Честного знака», которые запустят над стадионом. В девяти из них будут спрятаны «золотые билеты» — приглашения на двоих в VIP-ложу на домашний матч ПФК ЦСКА с воронежским «Факелом». Дополнительную активацию проведут в социальных сетях клуба: среди подписчиков разыграют мяч, подписанный футболистами красно-синих.

Коммуникационная платформа партнерства строится на общей идее честной игры и прозрачных правил. В спорте это равные условия и уважение к сопернику, на потребительском рынке — защита покупателей и добросовестного бизнеса от нелегальной продукции.

Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ:

Партнерство с ПФК ЦСКА позволяет нам рассказывать о маркировке через футбол — эмоционально и понятно широкой аудитории. И в спорте, и на потребительском рынке доверие начинается с прозрачных правил. Система маркировки помогает покупателям проверять сведения о товарах, а добросовестному бизнесу — конкурировать на равных. Именно эту идею мы хотим раскрыть в совместных проектах с клубом.

Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА:

Для нас важно, чтобы партнерство началось не просто с размещения логотипа, а с интересного события для болельщиков. Предматчевое шоу с интерактивом и цифровые форматы помогут сразу вовлечь аудиторию и познакомить ее с «Честным знаком».

ПФК ЦСКА Честный ЗНАК
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