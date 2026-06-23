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23.06.2026 в 05:40

«Апрель» ищет покупателя на фоне консолидации рынка

Один из крупнейших фармритейлеров России может перейти под контроль экосистем

Одна из крупнейших аптечных сетей России — «Апрель» — ищет потенциальных покупателей. Стоимость бизнеса может достигать 58−65 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Интерес к сделке обсуждается уже несколько лет. По данным собеседников издания, компания рассматривала возможность продажи бизнеса около четырех лет назад, однако тогда договориться с потенциальными инвесторами не удалось. Сейчас процесс вновь актуализировался, хотя представители «Апреля» публично ситуацию не комментируют.

Сеть насчитывает более 10,4 тыс. точек и занимает второе место по выручке в стране после «Риглы». Масштаб бизнеса, по мнению экспертов, может стать одновременно и преимуществом, и ограничением — отраслевые сети вряд ли смогут легко интегрировать столь крупный актив.

Наиболее вероятными покупателями участники рынка называют непрофильных инвесторов — прежде всего экосистемные компании и крупный ретейл. Среди возможных претендентов упоминаются «Яндекс», Wildberries & Russ, а также другие игроки цифровой и торговой инфраструктуры, для которых аптечный сегмент становится логичным направлением расширения.

По итогам 2024 года «Апрель» заняла первое место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по версии Forbes. Общий объем продаж сети в 2024 году превысил 194 млрд руб.

Апрель
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