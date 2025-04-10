«Апрель» возглавила рейтинг аптечных сетей

Сеть «Апрель» заняла первое место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по версии Forbes. Общий объем продаж сети в 2024 году превысил 194 млрд руб.

По состоянию на декабрь 2024 года, в сети «Апрель» насчитывалось 8, 6 тыс. аптек. Второе место в рейтинге заняла «Ригла», общий объем продаж которой составил 169 млрд руб., а количество аптек — почти 5,4 тыс. Замыкает тройку лидеров «Планета здоровья» с общим объемом продаж 120 млрд руб. за 2024 год. Сеть насчитывает 2,7 тыс. аптек.

Суммарный оборот 50 участников рейтинга за год составил 1,5 трлн руб. В топ-10 также вошли аптечные сети «Имплоизия» (114 млрд руб.), Group 36,6 (96 млрд руб.), «Нео-Фарм» (91 млрд руб.), «Эркафарм» и «Фармленд» (по 80 млрд руб.), «Вита» и «ИРИС» (по 77 млрд руб.).

Ранее фармритейлеры попросили Госдуму отрегулировать работу мобильных аптек. Такой формат позволит обеспечить лекарствами жителей малонаселенных и труднодоступных районов.