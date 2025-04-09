Apple возглавила список самых популярных брендов смартфонов у зумеров

Составлен топ-10 самых популярных брендов смартфонов у российских зумеров за период с января по март 2025 года. На первом месте в списке Apple (смартфонами компании пользуются 48% опрошенных), на второй строчке Xiaomi (12%), на третьей — Samsung (8%). Об этом говорится в исследовании приложения Blink для шеринга локации с друзьями. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Также в десятку популярных у зумеров брендов смартфонов вошли Tecno (7%), Realme (6%), Infinix (4%), Honor (2%). Меньшим спросом пользуются устройства Huawei (1%), Vivo (0,8%) и Oppo (0,6%).

По данным исследования, молодежь чаще пользуется смартфонами на базе iOS — ими владеют 51% респондентов, тогда как гаджетами на Android — 49%.

Самой востребованной моделью смартфона на базе iOS у зумеров оказался iPhone 11. В топ-5 также вошли iPhone 13, iPhone 12, iPhone 15 и Phone 14. Реже молодые россияне пользуются моделями iPhone XR, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Самой популярной моделью смартфона на базе Android у опрошенных стал Redmi 12 4G. В пятерку также попали Galaxy A15, Redmi Note 12 4G NFC, POCO M5s и Redmi note 7. Далее в списке идут модели POVA 5, Realme Note 50, Redmi Note 10 Pro, Infinix NOTE 30 и Redmi 10c.

Максим Климчук, сооснователь Blink: Аудитория GenZ сегодня стремится к максимальной цифровой интеграции, активно используя смартфоны для учебы, повседневного общения и развлечений. Зумеры все чаще приобретают гаджеты, опираясь на их функционал и удобство использования, а не только на конкретный бренд. Это заметно по разнообразию выбора смартфонов среди молодежи.

Аналитики Blink исследовали обезличенные данные 3,8 млн пользователей за первый квартал 2025 года.

Ранее Sostav рассказал, как работать с зумерами, учиться у них и помогать им расти.