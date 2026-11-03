Apple сообщила о рекордной выручке от рекламы

В IV квартале 2026 финансового года рекламное направление Apple показало рекордные поступления. При этом компания не выделяет рекламный бизнес в отдельную отчетную категорию: его результаты входят в общий показатель Services, который вырос на 9,8%, до $31,57 млрд.

Финансовый директор Apple Кеван Парекх сообщил, что за квартал компания зафиксировала исторические рекорды выручки в нескольких сервисных направлениях, включая рекламу и собственную рекламную платформу Apple Ads. Однако отдельные финансовые показатели рекламного бизнеса Apple не раскрывает.

В сегмент Services входят App Store, Apple TV, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, iCloud и реклама. В августе компания запустила рекламу в Apple Maps в США и Канаде, позволив местным бизнесам приобретать рекламные размещения.

Общая выручка Apple увеличилась на 12%, до $114,5 млрд. Продажи iPhone выросли на 17%, до $57,58 млрд. Общая валовая маржа Apple составила 47,9%, превысив прогноз аналитиков в 47,5%.

По оценке Emarketer, доля Apple на мировом рекламном рынке составляет около 1,6% — меньше, чем у Microsoft (2,1%). При этом компания обладает значительным влиянием на цифровую рекламу благодаря контролю над операционными системами мобильных устройств и компьютеров.