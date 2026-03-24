Реклама в Apple Maps появится уже летом

Apple планирует добавить спонсируемые размещения в свое картографическое приложение. Ожидается, что о нововведении объявят уже в марте 2026 года, а сами рекламные блоки появятся в Apple Maps летом, сообщает Bloomberg.

Функционал будет работать по модели, похожей на Google Maps: предприниматели смогут продвигать свои услуги через поисковые запросы. Например, ресторан, оплативший запрос «суши», будет отображаться первым в результатах поиска. При этом Apple намерена выделиться на фоне конкурентов за счет улучшенного интерфейса и использования ИИ для показа релевантных результатов.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Apple по наращиванию выручки от цифровых сервисов. Сейчас это направление приносит компании свыше $100 млрд в год, а рекламное подразделение Apple Ads, по прогнозам, может заработать около $8,5 млрд уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что Apple вновь стал самым дорогим брендом в мире. Cтоимость бренда выросла на 6% и достигла $607,6 млрд.