Apple оспорила требование Великобритании получить доступ к данным iCloud

Apple подала иск против правительства Великобритании из-за требования предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud. Компания намеренав оспорить законность доступа властей к информации клиентов в случаях, связанных с расследованиями. Apple считает, что такое решение поставит под угрозу безопасность всех пользователей сервиса, сообщает The Guardian.

Речь идет о функции Advanced Data Protection — усиленной защите данных в iCloud, которая позволяет дополнительно шифровать фотографии, резервные копии и другие файлы. При такой системе даже сама Apple не имеет ключа для расшифровки информации. Британские власти требуют изменить этот принцип, чтобы спецслужбы могли получать доступ к данным по официальным запросам.

Компания выступает против создания такой возможности, поскольку считает ее потенциальной уязвимостью. По мнению Apple, если появится способ обходить шифрование, им могут попытаться воспользоваться не только правоохранительные органы, но и злоумышленники. Ранее из-за конфликта с британскими властями компания отключила для пользователей из Великобритании возможность включать расширенную защиту iCloud.

Правительство Великобритании утверждает, что такие требования необходимы для борьбы с серьезными преступлениями и угрозами национальной безопасности. Сейчас спор рассматривает Трибунал по вопросам следственных полномочий. Apple и британские власти пока не раскрывают подробности иска.

Ранее австралийский комиссар по вопросам интернет-безопасности инициировал судебное разбирательство против Telegram, обвинив платформу в неспособности своевременно выявлять и удалять материалы, пропагандирующие терроризм.