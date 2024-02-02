Apple признана самым дорогим брендом в мире

Apple стала самым дорогим брендом в мире. Её стоимость за год увеличилась на 74%, до $516,6 млрд. В 2023 году корпорация занимала вторую строчку в списке. Об этом говорится в ежегодном исследовании Brand Finance Global 500 за 2024 год.

Apple добилась роста стоимости бренда, несмотря на то, что доля продаж iPhone стабилизировалась. Компания осталась доминирующим игроком на рынке смартфонов премиум-класса, занимая долю в 71%.

На втором месте в списке Microsoft. За год он поднялся в рейтинге на две строчки и продемонстрировал рост стоимости на 78%, до $340,4 млрд. Замыкает тройку лидеров Google, он сохранил позицию в списке и за год увеличил стоимость на 19%, до $333,4 млрд.

На четвёртом месте Amazon, опустившийся на три строчки в рейтинге и за год подорожавший на 3%, до 308,9 млрд. В пятёрку также вошёл Samsung, поднявшийся на одну позицию. При этом стоимость компании за 12 месяцев не изменилась.

Шестое место занял Walmart, стоимость ритейлера упала на 15%, до $96,8 млрд. На седьмой позиции TikTok, который за год подорожал на 28%, до $84,2 млрд. Далее идёт Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). Стоимость соцсети увеличилась на 28%, до $75,7 млрд. В конце топ-10 разместились Deutsche Telekom (рост стоимости на 17%, до $73,3 млрд) и ICBC (плюс 3%, до $71,8 млрд).

Также в рейтинг попали Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), Mercedes, Tesla, Toyota, Shell и другие компании.