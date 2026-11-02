Московские власти направят на поддержку малого и среднего бизнеса 65,6 млрд рублей

Москва направит на поддержку малого и среднего бизнеса 65,6 млрд руб. в 2027−2029 годах. Деньги пойдут на гранты, субсидии, льготное кредитование, обучающие программы и проч. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 2027−2029 годах власти направят на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний 65,2 млрд руб., в том числе в 2027 году — 33,3 млрд руб. В бюджете также предусмотрены деньги на программы инвестиционного кредитования промышленных проектов.

Отдельное внимание власти уделят развитию технопарков. За последний год площадь московских технопарков составила 3 млн кв. м. В планах до 2030 года — расширить эти пространства до 5 млн кв. м.